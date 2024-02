сегодня



Новое видео FUROR GALLICO



Call of the Wind, новое видео FUROR GALLICO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 22 марта на Scarlet Records альбома Future To Come:



“Call Of The Wind”

“Among The Ashes”

“Birth Of The Sun”

“Black Skies”

“Faith Upon Lies”

“Ancient Roots”

“Future To Come”

“Anelito” https://www.furorgallico.it







