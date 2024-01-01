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*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 24
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 23
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Arctis

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|||| сегодня

ARCTIS заключили контракт с Napalm Records



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Napalm Records сообщили о заключении контракта с группой ARCTIS. Релиз дебютной пластинки, продюсером которой выступил Jimmy Westerlund (Sturm und Drang), за сведение отвечал Stefan Glaumann (Rammstein), а за мастеринг Svante Forsbäck (Rammstein), планируется на осень.

«Приготовьтесь к следующей главе современного металла! Мы — Arctis, новая сила, восходящая из сердца Финляндии, и мы очень рады объявить, что будем участвовать в осеннем туре легендарных Apocalyptica! Наш дебютный альбом выйдет этой осенью, а синглы, выпущенные до этого, взорвут ваши сердца. Приготовьтесь к натиску мощных риффов, эпических мелодий и сырой энергии, которой вы так жаждали. Следите за нами в этом путешествии, ведь мы принесем бурю. А вы готовы? Следите за новостями и датами туров. Все только начинается!»

Finland's ARCTIS Ink Deal With Napalm Records; Debut Album Due This Fall




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