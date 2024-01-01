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15 июл 2024 : ARCTIS заключили контракт с Napalm Records



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ARCTIS заключили контракт с Napalm Records



Napalm Records сообщили о заключении контракта с группой ARCTIS. Релиз дебютной пластинки, продюсером которой выступил Jimmy Westerlund (Sturm und Drang), за сведение отвечал Stefan Glaumann (Rammstein), а за мастеринг Svante Forsbäck (Rammstein), планируется на осень.



«Приготовьтесь к следующей главе современного металла! Мы — Arctis, новая сила, восходящая из сердца Финляндии, и мы очень рады объявить, что будем участвовать в осеннем туре легендарных Apocalyptica! Наш дебютный альбом выйдет этой осенью, а синглы, выпущенные до этого, взорвут ваши сердца. Приготовьтесь к натиску мощных риффов, эпических мелодий и сырой энергии, которой вы так жаждали. Следите за нами в этом путешествии, ведь мы принесем бурю. А вы готовы? Следите за новостями и датами туров. Все только начинается!»







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