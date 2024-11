сегодня



Новое видео ARCTIS



“Tell Me Why”, новое видео группы ARCTIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Arctis, выходящего первого ноября:



1. I’ll Give You Hell

2. Bimbo

3. Remedy

4. Tell Me Why

5. Frozen Swan

6. WWM

7. Fire

8. Child Of The Night

9. When The Lights Go Out

10. No Slave

11. Theatre Of Tragedy







+0 -0



просмотров: 73