Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 69
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 30
*Новая песня NILE 29
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец» 19
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 69
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 30
*Новая песня NILE 29
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
[= ||| все новости группы



*

Arctis

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео ARCTIS



zoom
“I’ll Give You Hell,”, новое видео группы ARCTIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего первого ноября на Napalm Records:

«Мы рады представить наш дебютный трек и клип «I'll Give You Hell», мощный гимн, который был одной из первых песен, которые мы написали. Этот релиз знаменует собой начало чего-то большого, и мы не можем дождаться, когда сможем рассказать о том, над чем мы работали. Оставайтесь с нами — это только начало!».

Трек-лист:

1. I’ll Give You Hell
2. Bimbo
3. Remedy
4. Tell Me Why
5. Frozen Swan
6. WWM
7. Fire
8. Child Of The Night
9. When The Lights Go Out
10. No Slave
11. Theatre Of Tragedy




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 109

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом