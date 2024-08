сегодня



Новое видео ARCTIS



“I’ll Give You Hell,”, новое видео группы ARCTIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего первого ноября на Napalm Records:



«Мы рады представить наш дебютный трек и клип «I'll Give You Hell», мощный гимн, который был одной из первых песен, которые мы написали. Этот релиз знаменует собой начало чего-то большого, и мы не можем дождаться, когда сможем рассказать о том, над чем мы работали. Оставайтесь с нами — это только начало!».



Трек-лист:



1. I’ll Give You Hell

2. Bimbo

3. Remedy

4. Tell Me Why

5. Frozen Swan

6. WWM

7. Fire

8. Child Of The Night

9. When The Lights Go Out

10. No Slave

11. Theatre Of Tragedy https://arctisofficial.com/







