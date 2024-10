сегодня



Кавер-версия LAMBRETTA от ARCTIS



ARCTIS представили собственное прочтение композиции LAMBRETTA “Bimbo”. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего первого ноября на Napalm Records:



1. I’ll Give You Hell

2. Bimbo

3. Remedy

4. Tell Me Why

5. Frozen Swan

6. WWM

7. Fire

8. Child Of The Night

9. When The Lights Go Out

10. No Slave

11. Theatre Of Tragedy







