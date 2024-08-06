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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Новая песня OPETH 36
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Nachtmystium

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6 авг 2024 : 		 Новое видео NACHTMYSTIUM

30 ноя 2018 : 		 Новая песня NACHTMYSTIUM

12 сен 2017 : 		 NACHTMYSTIUM на PROPHECY PRODUCTIONS

1 ноя 2016 : 		 Earache Records выпустит каталог NACHTMYSTIUM

1 авг 2014 : 		 Новая песня NACHTMYSTIUM

15 ноя 2013 : 		 С NACHTMYSTIUM покончено

5 ноя 2013 : 		 Новая песня NACHTMYSTIUM

2 июл 2013 : 		 NACHTMYSTIUM готовятся к студийной работе

16 апр 2013 : 		 Лидер NACHTMYSTIUM отрицает слухи о распаде

29 июл 2012 : 		 Новый альбом NACHTMYSTIUM доступен для прослушивания

18 июл 2012 : 		 Новая песня NACHTMYSTIUM

5 июл 2012 : 		 Новая песня NACHTMYSTIUM

18 июн 2012 : 		 Кавер-версия JOY DIVISION от NACHTMYSTIUM

16 июн 2012 : 		 Новая песня NACHTMYSTIUM

2 июн 2012 : 		 Новая песня NACHTMYSTIUM

7 май 2012 : 		 Новый трек NACHTMYSTIUM

5 апр 2012 : 		 NACHTMYSTIUM выпустят 7"-сингл

26 фев 2012 : 		 Новый альбом NACHTMYSTIUM выйдет в июле

6 фев 2012 : 		 NACHTMYSTIUM на CENTURY MEDIA

23 авг 2011 : 		 NACHTMYSTIUM работают над сплитом с GLORIOR BELLI

25 май 2011 : 		 Новый басист NACHTMYSTIUM

5 май 2011 : 		 NACHTMYSTIUM работают над новым материалом

7 фев 2011 : 		 Видео с выступления NACHTMYSTIUM

10 ноя 2010 : 		 Новое видео NACHTMYSTIUM

21 апр 2010 : 		 Новая песня NACHTMYSTIUM

7 апр 2010 : 		 Трек-лист нового альбома NACHTMYSTIUM
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Новое видео NACHTMYSTIUM



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Predator Phoenix, новое видео NACHTMYSTIUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Blight Privilege", релиз которого намечен на первое ноября.




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