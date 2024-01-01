5 сен 2024



Новое видео NACHTMYSTIUM



"A Slow Decay", новое видео группы NACHTMYSTIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Blight Privilege, выходящего первого ноября:



01. Survivors Remorse

02. Predator Phoenix

03. A Slow Decay

04. Conquistador

05. Blind Spot

06. The Arduous March

07. Blight Privilege







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