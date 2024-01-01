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IRON MAIDEN не работают над новой музыкой
62
Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре
52
Лидер ACCEPT женился!
33
Попробуй Элтона Джона на вкус
30
ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»
23
все новости группы
Nachtmystium
США
Black Metal
Psychedelic Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/nachtmystium
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialNachtmystium
5 сен 2024
:
Новое видео NACHTMYSTIUM
8 авг 2024
:
Обложка и трек-лист нового альбома NACHTMYSTIUM
6 авг 2024
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Новое видео NACHTMYSTIUM
30 ноя 2018
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Новая песня NACHTMYSTIUM
12 сен 2017
:
NACHTMYSTIUM на PROPHECY PRODUCTIONS
1 ноя 2016
:
Earache Records выпустит каталог NACHTMYSTIUM
1 авг 2014
:
Новая песня NACHTMYSTIUM
15 ноя 2013
:
С NACHTMYSTIUM покончено
5 ноя 2013
:
Новая песня NACHTMYSTIUM
2 июл 2013
:
NACHTMYSTIUM готовятся к студийной работе
16 апр 2013
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Лидер NACHTMYSTIUM отрицает слухи о распаде
29 июл 2012
:
Новый альбом NACHTMYSTIUM доступен для прослушивания
18 июл 2012
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Новая песня NACHTMYSTIUM
5 июл 2012
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Новая песня NACHTMYSTIUM
18 июн 2012
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Кавер-версия JOY DIVISION от NACHTMYSTIUM
16 июн 2012
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Новая песня NACHTMYSTIUM
2 июн 2012
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Новая песня NACHTMYSTIUM
7 май 2012
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Новый трек NACHTMYSTIUM
5 апр 2012
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NACHTMYSTIUM выпустят 7"-сингл
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5 сен 2024
Новое видео NACHTMYSTIUM
"A Slow Decay", новое видео группы NACHTMYSTIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Blight Privilege, выходящего первого ноября:
01. Survivors Remorse
02. Predator Phoenix
03. A Slow Decay
04. Conquistador
05. Blind Spot
06. The Arduous March
07. Blight Privilege
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Рецензии
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Сообщений нет