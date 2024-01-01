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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Nachtmystium

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|||| 5 сен 2024

Новое видео NACHTMYSTIUM



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"A Slow Decay", новое видео группы NACHTMYSTIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Blight Privilege, выходящего первого ноября:

01. Survivors Remorse
02. Predator Phoenix
03. A Slow Decay
04. Conquistador
05. Blind Spot
06. The Arduous March
07. Blight Privilege

NACHTMYSTIUM Launch Visualizer For New Single "A Slow Decay"




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