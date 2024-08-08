Обложка и трек-лист нового альбома NACHTMYSTIUM

NACHTMYSTIUM выпустят новую работу, получившую название , "Blight Privilege", первого ноября на Lupus Lounge:
01. Survivors Remorse
02. Predator Phoenix
03. A Slow Decay
04. Conquistador
05. Blind Spot
06. The Arduous March
07. Blight Privilege
Blake Judd: «Пандемия, а также многочисленные беспорядки в 2020 году открыли мне глаза. Я подумал, что, как отмененный человек, которому нечего терять, я буду указывать на вещи с бесстрашием и полной убежденностью. Именно это и стало точкой отсчета для этого альбома».
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