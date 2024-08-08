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Обложка и трек-лист нового альбома NACHTMYSTIUM



NACHTMYSTIUM выпустят новую работу, получившую название , "Blight Privilege", первого ноября на Lupus Lounge:



01. Survivors Remorse

02. Predator Phoenix

03. A Slow Decay

04. Conquistador

05. Blind Spot

06. The Arduous March

07. Blight Privilege



Blake Judd: «Пандемия, а также многочисленные беспорядки в 2020 году открыли мне глаза. Я подумал, что, как отмененный человек, которому нечего терять, я буду указывать на вещи с бесстрашием и полной убежденностью. Именно это и стало точкой отсчета для этого альбома».







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