5 сен 2024



DON AIREY готовит сольную работу



DON AIREY в недавнем интервью ответил на вопрос, не собирается ли он выпустить сольную пластинку:



«Я всегда занимался сольным творчеством... У меня была своя группа. Именно так мы нашли Simon [McBride,, нового гитариста DEEP PURPLE], потому что он был участником моей группы, причём очень важным участником. Мы начали сочинять вместе, и это было очень хорошее партнёрство. И я всегда думал: "Если Steve решит уйти из DEEP PURPLE, нам не придётся долго искать кого-то". Но у нас в запасе был альбом, который мы создали до локдауна. Мы записали большую часть альбома до локдауна, а закончили его уже после, наложили вокал после завершения локдауна. И он находится в архиве earMUSIC. Думаю, он выйдет в конце марта».



На вопрос, будет ли Simon McBride играть на предстоящем альбоме на гитаре, Don ответил:



«Да, но альбом выйдет под моим именем. Это как сольный альбом, но на самом деле на нём играет моя группа. Думаю, он будет называться "Push To The Edge"».







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