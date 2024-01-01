Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
*AC/DC штурмуют Top10 Великобритании 13
*PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве 12
*Новый альбом группы WINTERSUN доступен для прослушивания 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
[= ||| все новости группы



*

Don Airey

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |

|||| 5 сен 2024

DON AIREY готовит сольную работу



zoom
DON AIREY в недавнем интервью ответил на вопрос, не собирается ли он выпустить сольную пластинку:

«Я всегда занимался сольным творчеством... У меня была своя группа. Именно так мы нашли Simon [McBride,, нового гитариста DEEP PURPLE], потому что он был участником моей группы, причём очень важным участником. Мы начали сочинять вместе, и это было очень хорошее партнёрство. И я всегда думал: "Если Steve решит уйти из DEEP PURPLE, нам не придётся долго искать кого-то". Но у нас в запасе был альбом, который мы создали до локдауна. Мы записали большую часть альбома до локдауна, а закончили его уже после, наложили вокал после завершения локдауна. И он находится в архиве earMUSIC. Думаю, он выйдет в конце марта».

На вопрос, будет ли Simon McBride играть на предстоящем альбоме на гитаре, Don ответил:

«Да, но альбом выйдет под моим именем. Это как сольный альбом, но на самом деле на нём играет моя группа. Думаю, он будет называться "Push To The Edge"».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 358

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом