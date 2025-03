сегодня



DON AIREY: «Гитаристы очень странные и неуверенные в себе особы»



DON AIREY в рамках недавней беседы обсудил роль клавишника в рок-группе, особенно при сотрудничестве с такими гитаристами, как Ritchie Blackmore, Гэри Мур или Рэнди Роадс:



«Часть работы клавишника заключается в том, что ты обеспечиваешь бэкграунд, особенно в роке, для гитариста. Гитаристы — очень странные люди, они очень неуверенные в себе. Чем талантливее они, тем более эксцентричны и неуверенны в себе, потому что они сами не знают, как они делают то, что делают.



Я помню историю о Рэнди Калифорнии, который был в группе с [Джими] Хендриксом, и он сказал: "Джими, как ты добиваешься таких звуков?" А Джими ответил: "Я не знаю, чувак". Он просто не знал. Когда ты клавишник, ты знаешь, как ты это делаешь. Поэтому ты просто должен взять ситуацию в свои руки, в определенной степени не сообщая гитаристу об этом, и просто сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно. И это часть успеха.



Я очень горжусь некоторыми бэк-треками, которые я сделал, особенно для Ritchie, Рэнди и Гэри Мура. Кажется, я действительно помог Гэри стать счастливым от того, что он делает, потому что я сказал: »Ну, вот так мы это делаем. Как насчет того, чтобы сделать что-то по-другому в конце?". Вы просто должны сотрудничать с ними и надеяться, что магия свершится, а она обычно всегда случается».



Когда один из интервьюеров заметил, что быть клавишником — это в некотором смысле еще и учиться быть лидером группы, Don, который сейчас продвигает свой новый сольный альбом «Pushed To The Edge», сказал:



«Есть два вида лидерства. Можно руководить всеми сзади, что я и делаю, скажем, в группе RAINBOW или еще какой-нибудь, или даже в PURPLE; ты просто должен быть сзади, но пытаться продвигать все вперед. Но в этой ситуации, с «Pushed To The Edge», я реально был лидером и просто пытался добиться от людей лучшего. Это то, на что вы надеетесь.



Ты не можешь говорить людям, что им делать; ты просто должен создать обстановку, которая зажжет в них что-то — и в себе тоже, в идеале [Смеется] В первую очередь».







