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DON AIREY собирается закончить книгу в этом году



DON AIREY в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у него планы относительно автобиографии:



«Я все время пишу книжку, но всегда останавливаюсь на полпути, потому что моя карьера продолжается. Но в этом году я собираюсь ее закончить. Так что, возможно, к концу этого года она будет [завершена]. У меня есть несколько названий».



Говоря о том, какой подход он изберет для своей книги, он сказал:



«Она будет скорее легкомысленной, чем мрачной. [В ней будут и смешные моменты. Со мной случались невероятно забавные истории.



Оглядываясь назад, я считаю, что мне очень повезло, что рядом со мной было так много очень талантливых людей. Они мне очень помогли!»







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