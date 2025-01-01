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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*MASTODON расстались с гитаристом 38
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Don Airey

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11 мар 2025 : 		 DON AIREY собирается закончить книгу в этом году

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17 янв 2025 : 		 DON AIREY выпустит альбом весной

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DON AIREY собирается закончить книгу в этом году



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DON AIREY в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у него планы относительно автобиографии:

«Я все время пишу книжку, но всегда останавливаюсь на полпути, потому что моя карьера продолжается. Но в этом году я собираюсь ее закончить. Так что, возможно, к концу этого года она будет [завершена]. У меня есть несколько названий».

Говоря о том, какой подход он изберет для своей книги, он сказал:

«Она будет скорее легкомысленной, чем мрачной. [В ней будут и смешные моменты. Со мной случались невероятно забавные истории.

Оглядываясь назад, я считаю, что мне очень повезло, что рядом со мной было так много очень талантливых людей. Они мне очень помогли!»




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