Новая композиция DON AIREY



DON AIREY объявили о том, что его новая студийная пластинка получила название "Pushed To The Edge", и будет выпущена 28 марта на earMUSIC. В записи материала также принимали участие Carl Sentance (NAZARETH) и Mitchell Emms ("The Voice UK") на вокале, гитарист Simon McBride, барабанщик Jon Finnigan и басист Dave Marks:



01. Tell Me

02. The Keep On Running

03. Moon Rising

04. Rock The Melody

05. Flame In The Water

06. Out Of Focus

07. Power Of Change

08. Girl From Highland Park

09. Godz Of War

10. Edge If Reality

http://www.donairey.com/







