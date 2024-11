сегодня



Профессиональное видео полного выступления THE WARNING



Профессиональное видео полного выступления THE WARNING, которое состоялось 28 октября 2023 года в Pepsi Center WTC, Mexico City, Mexico, доступно для просмотра ниже:



"Disciple"

"Z"

"Choke"

"Amour"

"23"

"Kool Aid Kids"

"Dust To Dust"

"Dull Knives"

"Black Holes"

"Breathe" (live debut)

"Enter Sandman" (Metallica)

"Survive"

"Error"

"S!CK"

- X Anniversary Video -

"More"

"Money"

"Animosity"

"When I'm Alone" (acoustic)

"XXI Century Blood"

"Hell You Call A Dream"

"Martirio"



Encore:

"Evolve"

"Narcisista"











