Профессиональное видео полного выступления THE WARNING



Профессиональное видео полного выступления THE WARNING, состоявшегося в рамках Pol'and'Rock Festival 2024, доступно для просмотра ниже:



"S!ck"

"Z"

"Choke"

"¿Que más quieres?"

"Satisfied"

"Escapism"

"Six Feet Deep"

"More"

"Money"

"Consume"

"Disciple"

"Error"

"Sharks"

"Hell You Call A Dream"

"Automatic sun"

"Narcisista"

"Evolve"







