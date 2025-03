сегодня



Видео полного выступления THE WARNING



Видео полного выступления THE WARNING, которое состоялось 22 февраля в Monterrey, Mexico, доступно для просмотра ниже:



“Six Foot Deep”

“S!ck”

“Satisfied”

“Choke”

“Dust To Dust”

“Dull Knives (Cut Better)”

“Escapism”

“Apologize”

– guitar solo –

“Error”

“More”

“Money”

“Survive”

“Qué Más Quires”

“Consume”

“Burnout”

“Sharks”

“Disciple”

“Hell You Call A Dream”

“Martirio”

“Evolve”



Encore:

“Narcissista”

“Automatic Sun”







+0 -0



просмотров: 109