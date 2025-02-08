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Femme Fatale

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LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!»



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66-летняя LORRAINE LEWIS в недавнем интервью рассказала о своем решении войти в таинственный мир OnlyFans:

«Я в восторге от OnlyFans», - сказала она. «Реакция была потрясающей».

«Я очень, очень давно хотела вступить в OnlyFans. Я просто считаю, что это классная платформа. Она может быть такой, какой вы хотите ее использовать. Я полагаю, многие люди думают, что на самом деле это просто порно. Ничего подобного. Это не обязательно порно. Но это сексапильно, скажу я вам. Я чертовски сексуальна.

По правде говоря, я начала заниматься этим еще в октябре, и мне просто хотелось разобраться в платформе самой. Поэтому я приглашала только определенных людей из моего Instagram, с которыми я чувствовала себя в безопасности или которые сохранили бы секрет. И они сохранили. Я серьезно, так и было. И так у меня было около 20 подписчиков... И тогда я поняла, что хочу объявить об этом, потому что я не хотела, чтобы это исходило от кого-то другого, типа, о, кто-то узнал, а потом повсюду растрезвонил. Я хотела контролировать свое оповещение. Поэтому я наняла Mitch Schneider Organization. Мы с Митчем давным-давно знакомы. Он был моим публицистом, когда я была подписана с Frontline Management и MCA. Я связалась с ним и рассказала, что происходит с моей музыкой, с этим и с OnlyFans. И я сказала: «Я хочу объявить о своем OnlyFans». И он ответил: «Отлично». В итоге мы сделали пресс-релиз. Он разошелся повсюду. И я так горжусь собой, что именно я смогла объявить об открытии».

В настоящее время у нее 560 подписчиков, которые платят около 20 долларов в месяц за просмотр ее материалов.

«Это потрясающе. И самое классное в этом то, что на протяжении 35 лет моей темой была песня [хит 1988 года группы FEMME FATALE] «Waiting For The Big One», так что вполне логично, что такая девушка, как я, такая рок-звезда, как я, может выйти на новый уровень. Я всегда была бунтаркой. Я всегда полна сюрпризов. И это просто еще один уровень того, что я делаю то, что хочу, и живу полной жизнью.

Если мне повезет, я проживу на планете еще 30 лет. Я смогу говорить об этом, попивая чай, когда мне будет 100 лет. Это просто еще один этап моей жизни. Я его принимаю. Я наслаждаюсь им. Я контролирую все, что хочу делать, и мне просто очень весело. У меня появилось так много поклонников, которые говорят: «Я влюблен в тебя с тех пор, как в 15 лет впервые увидел твое видео». Я к тому, что это шанс для людей пообщаться со мной тет-а-тет, узнать меня на более интимном уровне, получить удовольствие от этого. И да, я просто веселюсь.

Недавно я увидел в Instagram кое-что о Шер, и я упомянула об этом в пресс-релизе, а именно то, что она говорит: „Хотела бы я быть более плохой“. Она сказала: «Я была довольно плохой», имея в виду, что у нее был довольно большой набор ухажеров, с которыми она была. И она просто посмотрела в камеру и сказала: «Я была очень плохая. Но я хотела бы я быть еще хуже». И я, черт возьми, согласилась. Так что это мой «плохой» период. [Смеется]».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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8 фев 2025
g
gravitgroove
Джордж Линч хорош как никогда, а всего-то нужно было побольше подвести глаза и надеть виниловую ночнушку.
Like!1
8 фев 2025
rassol
Хуясе оптимистичная бабка. 30 лет пожить ещё собралась!
8 фев 2025
dark_medieval_times
Конечно классная, бабы там фармят миллионами(если не миллиардами) бабло, естественно столько восторгов, платформа для развода симпов на бабло.
8 фев 2025
Corpsegrinder04
Пять человек которых я мечтаю увидеть на Onlyfans это Кристина Скаббия, Алиса Уайт-Глас, Starbreacker, Damien и ElectricRetard. Простите.
Like!1
8 фев 2025
rassol
Corpsegrinder04, вместе? И чтоб Кристинка с Алиской страпонили Демьяна? Я правильно понял?
8 фев 2025
Starbreaker
Corpsegrinder04, пять человек которых я мечтаю увидеть в бане это Corpsegrinder01, Corpsegrinder02, Corpsegrinder03, Corpsegrinder04 и Damien. Один уже сбылся!

просмотров: 252

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