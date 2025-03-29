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Femme Fatale

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|||| 28 мар 2025

LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как др$$$ли на меня в детстве. Я в восторге!»



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LORRAINE LEWIS в недавнем интервью вновь коснулась темы появления на OnlyFans:

«У меня есть альтер-эго, которое очень эксцентрично, весело, сексуально и кокетливо, хотя я очень сексуальна и кокетлива буквально каждый день до сих пор сама по себе.

Мне 66 лет. Я верю в то, что нужно жить полной жизнью. Я вижу, что после 45 лет люди считают, что нужно практически начинать умирать... Поэтому я просто хочу исследовать это, быть плохой, дать фанатам возможность узнать меня на более интимном уровне, если хотите, попросить о некоторых вещах.

В конце концов: я выпустила два действительно сексуальных видео [как участница FEMME FATALE]. Я знаю это. Я ползала по полу. Я пела песню, которая была моей темой на протяжении 35 лет, под названием «Waiting For The Big One». В клипе я шлепала себя по заднице. Я имею в виду, что для меня это не является чем-то из ряда вон выходящим.

Если бы в 1988 году существовал OnlyFans, я была бы там. Я прекрасно флиртую. Я в ладах со своей сексуальностью. Парни на концертах шептали мне: «Я др$$$л на тебя, когда мне было 15 лет, под твое видео». А сейчас им уже за сорок. Нет ничего плохого в том, что эти люди общаются со мной, рассказывают мне о своих фантазиях и историях.

Это моя «плохая» эпоха. Мне 66 лет. Я могу делать все, что захочу, и сейчас мне хочется быть плохой. И это в некотором смысле поднятие флага для женского пола. Не то чтобы все женщины должны вступать в OnlyFans — я этого не говорю, — но будьте собой, вы не обязаны умирать после 50 лет».

Рассказывая о том, как она общается со своими подписчиками на OnlyFans, Lorraine поделилась:

«Я скажу вам, что у меня есть 19-летние, 20-летние, 22-летние, 25-летние, 29-летние, 30-летние, самые разные парни, которые любят меня, которым я нравлюсь и которых я маню, и я полагаю, что это потрясающе. Если кто-то хочет увидеть мою грудь, а мне 66 лет, я только за. Я покажу вам ее. Сначала вы должны отсыпать мне денежку, но я непременно подарю вам незабываемое впечатление! [Смеется]

Многим людям очень нравится контент с ногами. Многим нравится всяческий фут-фетиш, и это очень просто. Лично я считаю свои ноги дурацкими, но есть множество парней, которым нравятся мои ноги. Так что, вперед и с песней! Вы хотите, чтобы я намазала ноги взбитыми сливками? Что в этом плохого? Абсолютно ничего... Это безвредно. И я уверена, что весь OnlyFans в целом безобиден. Потому что, послушайте, это я контролирую саму себя на этом портале. Это не кто-то посторонний говорит мне делать то или это. Я сама веду рассказ. И, конечно, есть некоторые просьбы, которые не будут выполнены. Совершенно никогда. Некоторые люди хотят, чтобы я была с парнем, а этого не будет, потому что я не проститутка. Так что такое не произойдет. Но если вы хотите сексуальности, флирта, веселья, я готова. Но да, все зависит от меня. Я исполняю то, что мне комфортно. И, опять же, просьбы о ногах — легко и просто, очень весело. Это смешно и заставляет меня хихикать. А когда парень пишет мне и говорит: «У меня на стене висят твои постеры с 16-17 лет, и ты — моя девушка из фантазий» — ууух! Как здорово, что они могут поговорить со мной. И я могу просто вынести им мозг. Я так веселюсь. Мне безумно интересно».




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29 мар 2025
g
gravitgroove
"Старая шлюха пьёт ром вместо кефира. И ловит губами каждый день море членов или сардин" (с)
Zdob si Zdub "Белая любовь"

просмотров: 259

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