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LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE



LORRAINE LEWIS опубликовала следующее сообщение:



«FEMME FATALE — это то, за что меня знает большинство людей. Мне нравится быть в центре внимания, так что я полна решимости сохранить свое рок-наследие. Я работаю с известным автором песен и продюсером над релизом FEMME FATALE. Я собираю свою группу и надеюсь выпустить что-нибудь в этом году. У нас есть план, и мы ищем подходящий лейбл. Я хочу быть рядом с людьми, которые меня понимают, и я никогда не перестану делать то, что люблю. Рок-н-ролл никогда не умрет.



Я очень рада, что решила выйти на просторы OnlyFans! Я всегда была непредсказуемой, и я знаю, что у парней и девушек на стене висит моя фотография или постер со времен моих горячих клипов. Пришло время действовать, веселиться и продемонстрировать свою отвязную сущность! Ведь один из моих синглов называется «Waiting For The Big One». В этом есть определённый намек. Недавно я увидела клип Cher, в котором она говорит, что хотела бы быть «круче», и это заставило меня подумать: «Да, черт возьми, я присоединяюсь к OnlyFans». Я давно этого хотела. Вы когда-нибудь задумывались, каково это — быть Вашей девушкой? Что ж, вот вам шанс. Я иду по стопам Карди Би, Кармен Электры, Дреа Де Маттео и многих других!



Многие люди осуждают социальные сети, но я их обожаю. Это способ общаться с моим племенем на более личном уровне. Мне нравится быть один на один с моими поклонниками и друзьями».







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