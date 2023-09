сегодня



Вокалист PRIMORDIAL подвёл итоги года



В конце 2009 года вокалист PRIMORDIAL Alan "Nemtheanga" Averill опубликовал следующее сообщение:



«Начинается новый год. Чем старше мы становимся, тем быстрее, кажется, пролетают годы. С каждой секундой приближая нас к могиле.



В этом году у меня появилось ощущение, что каждый момент в твоём кратком мерцании случается только один раз. Солнце рассветает для тебя лишь ограниченное количество раз. Всего два месяца назад я стоял в благоговении перед картинами Тинторетто на потолке Скуола Гранде в Венеции и думал, неужели мы, люди, настолько эгоистичны, что считаем себя достойными другого состояния сознания, рая.



Хотя они прекрасны, они изображают мир веры, в который я не могу проникнуть. Я могу это понять — мы боимся смерти, поэтому должны были создать какой-то способ обойти её, но его кости легли в землю, как и все остальные. Нищий, принц, верный или неверный. Обещание вечности каким-то образом является наградой за то, через что мы проходим в жизни.



Страх я понимаю, веру я не принимаю.



Недалеко от Салоник находится гора Олимп. С заднего сиденья я вижу, как она вырисовывается впереди на шоссе, а дождь не прекращается.



Я привёз с собой в Грецию ирландскую погоду. Это место греческих богов.



"Чем эти боги отличаются от христианского бога, являются более человечными?" — спрашиваю я себя. Может быть, более естественные, но представляющие собой не менее естественную попытку понять нашу хрупкую связь с жизнью и то, как мы за неё цепляемся.



В 20 лет вы уверены в собственном бессмертии, но по мере того, как мы приближаемся к середине жизни, некоторые из атеистов становятся агностиками. Без сомнения, я последний в ряду миллионов "творцов", а я употребляю это слово крайне осторожно, которые пытались приложить перо к бумаге и осмыслить смерть.



Какое отношение всё это имеет к PRIMORDIAL? Ну, друзья мои, кажется, что каждая строчка нового альбома PRIMORDIAL одержима смертью, погрязла в безверии, изнемогает и настороженно относится к духовности. Конечно, это может измениться по мере того, как будут идти месяцы и будет приближаться нулевой год для альбома номер семь, но сейчас это, возможно, самый личный набор бреда, который я изложил на бумаге.



"Бред"... Кажется, самое подходящее слово для этого блога....



Что до группы.. Последний просмотр нового DVD PRIMORDIAL "All Empires Fall" состоится завтра, когда я пишу это. Дата выхода назначена на 10 марта.



Большинство событий, которые могут пойти не так или встать на нашем пути, как обычно, уже произошли. Не в последнюю очередь это касается нашей хрупкой связи со временем, к большому сожалению нашего терпеливого и раскаявшегося лейбла.



Я и раньше лирически говорил о DVD, так что мне больше нечего сказать, кроме того, что вы сами увидите очень скоро на сайте...



Переиздание альбома PRIMORDIAL 2000 года "Spirit The Earth Aflame" должно выйти сразу после DVD. Слегка ремастированный звук придал альбому низы и oompphh, которых ему не хватало изначально.



Странно слушать, насколько хрупко звучат некоторые из этих песен по сравнению с тем, как они звучат, когда мы исполняем их сейчас. Ему не хватает некоторой грязи.



Бонус-диск — это настоящая коллекция "того и сего", но на нём также представлены некоторые песни, которые никто раньше не слышал. Репетиции и концертные материалы 92-го года, которые должны быть действительно интересны "хардкорным" фэнам....



Мы не очень чётко определили сроки записи нового альбома — лето 2010 года, а дата выхода — сентябрь. Как обычно, у меня пока нет названий песен!



Мы всегда говорим о фестивалях и турах, но сейчас нам нужно подождать до января, чтобы подтвердить некоторые вещи. Kaltenbach Open Air в Австрии и Rockmaraton в Венгрии уже подтверждены, и ещё несколько других на подходе, но нам придётся подождать несколько недель, чтобы подтвердить их.



Помнится, в прошлом блоге я задавался вопросом о будущем капитализма, и, несомненно, кажется, что мы стали свидетелями конца эпохи Рейгана и Тэтчер, свободной рыночной экономики, но, глядя на рынки, кажется, что большая часть мира восстанавливается быстрее, чем предсказывали многие экономисты; либо это так, либо я просто стал жертвой очередного надувательства. Конечно, миллионы людей потеряли работу, но худшие сценарии, похоже, отложены. Я не уверен, что это хорошо, поскольку это просто позволило банкам и правительствам, особенно в США, где был инициирован крах (хедж-фонды и т. д.), вернуться в определённом смысле к своим прежним правилам поведения. Более сильные потрясения могли бы привести к более серьёзным изменениям в обществе, которые необходимы миру. Наш уровень потребления и роста просто не может поддерживаться на нынешнем уровне. Провал саммита в Копенгагене, например, говорит об этом. Экономисты и политики знают об этом, но рынки, похоже, отскочили назад с небольшим привкусом славы. Конец американского века, похоже, не наступил, и Нобелевская премия мира Обамы, я уверен, будет выглядеть как новая одежда императора.



Ирландия, конечно, упала глубже других. Наш короткий "момент под солнцем" рухнул вокруг нас, когда лопнул пузырь недвижимости. Главным образом из-за бесхозяйственности и эндемического чинопочитания с момента создания государства в 1922 году и до настоящего момента. Старые институты рухнули. Будь то Fianna Fail, правящая партия на протяжении ста лет, церковь, разоблачённая как не более чем педофильская группировка, или группа застройщиков и банкиров, которых теперь спасают на государственные деньги. Всё это, особенно политический климат и разоблачения злоупотреблений со стороны священнослужителей заставили меня по-настоящему усомниться в моём понятии национального характера.



Причины, по которым наши предки боролись за свободу, все понятия о национализме и независимости, которыми они дорожили, систематически раскрывались как не более чем романтика. Романтическая Ирландия умерла и исчезла, она в могиле вместе с О'Лири. Наши великие мыслители, поэты и интеллектуалы, очищенные при создании государства или казнённые до его рождения, повернулись бы в своих могилах в прошлом веке, когда мы передали почти полмиллиона детей в государственные учреждения, чтобы они подвергались жестокому обращению, работали до смерти или выращивались в качестве рабов под любым наименованием.



Говоря простым языком, у нас был шанс, и мы его упустили. Как и многие ирландцы, сейчас я не знаю, смогу ли я смотреть обществу прямо в глаза, или, по крайней мере, на инструменты церкви и государства, не желая увидеть их сожжёнными дотла. Вы почти чувствуете вкус предательства, и он горько-сладкий...



Если бы у церкви была одна шея, я бы с удовольствием свернул её...



Если бы у государства была одна артерия, я бы с радостью её перерезал...



Всё это заставило меня задуматься о том, как я отношусь к понятию национального достоинства.



Для многих концепция национализма в условиях глобального свободного рынка без границ является некоторым анахронизмом. Однако для тех, кто хочет видеть наше культурное и историческое наследие не раздавленным под тяжестью капиталистической стимуляции или даже нынешней тенденции среднего класса марксистского ревизионизма, это оставляет мало места для идеалистического маневра, когда вы чувствуете себя полностью преданным институтами государства.



Проводить свободное время в оппозиции может быть утомительным занятием. Не удивительно, что "Pop Idol" так чертовски популярен; обречённость и уныние действительно утомляют.



Это заставило меня задаться вопросом, что именно представляет собой ирландский флаг и почему мы вешаем его на наши усилители на сцене? Или это просто последние остатки сопротивления, открытые для нас в Соединенных Штатах Европы, которые стремятся гомогенизировать каждый аспект нашей культуры, или просто дымовая завеса, чтобы остановить нас от столкновения с более серьёзными вопросами.



Смутные времена, но ничто не даёт мне утешения. Я уверен, что мы можем ожидать некоторые из тех же вопросов в следующем PRIMORDIAL...



Что ещё? Запись альбома BLOOD REVOLT наконец-то состоялась. Поверьте, он вас точно удивит. В основном концепция была встречена с невероятным недоверием со стороны андеграундных людей. Более мейнстримовые, и я использую этот термин очень вольно, можно сказать "открытые" поклонники PRIMORDIAL нашли эту идею чрезвычайно интересной, а вот "даже не родившиеся, когда вышло демо BLASPHEMY" андеграундные особи, которые, кажется, не могут заставить работать свои скромные умственные способности и понять, что REVENGE/AXIS OF ADVANCE и PRIMORDIAL не так далеки друг от друга, как кажется, и музыкальное сотрудничество имеет смысл. По крайней мере, для нас это так.



Ожидайте чистую воинственность и подлинную экстремальность, а не карикатурный сатанизм в духе К. Мойена. Ковровая бомбардировка любезно предоставлена Profound Lore в Штатах и Invictus Productions в Европе».





