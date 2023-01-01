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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 67
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 32
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 22
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
[= ||| все новости группы



*

Primordial

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1 окт 2023 : 		 Новый альбом PRIMORDIAL доступен для прослушивания

29 сен 2023 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

10 сен 2023 : 		 Вокалист PRIMORDIAL подвёл итоги года

6 сен 2023 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

17 авг 2023 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

8 мар 2020 : 		 Винилы PRIMORDIAL выйдут весной

16 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления PRIMORDIAL

8 июн 2018 : 		 Винилы PRIMORDIAL выйдут летом

14 мар 2018 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

21 фев 2018 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

19 янв 2018 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

18 ноя 2016 : 		 Концертный трек PRIMORDIAL

26 окт 2016 : 		 Концертный релиз PRIMORDIAL выйдет осенью

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления PRIMORDIAL

18 мар 2016 : 		 Концертное видео PRIMORDIAL

5 май 2015 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

24 ноя 2014 : 		 Новое видео PRIMORDIAL

22 окт 2014 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

1 окт 2014 : 		 Видео с текстом от PRIMORDIAL

17 апр 2014 : 		 Новый альбом PRIMORDIAL выйдет в ноябре

12 мар 2014 : 		 Новая песня PRIMORDIAL

14 фев 2013 : 		 Проект вокалиста PRIMORDIAL дебютирует на фестивале Roadburn

8 фев 2013 : 		 'Imrama' PRIMORDIAL выйдет на виниле

16 авг 2011 : 		 У фронтмена PRIMORDIAL пропал голос во время выступления на фестивале BLOODSTOCK OPEN AIR

17 май 2011 : 		 Видео с выступления PRIMORDIAL

12 апр 2011 : 		 Новая песня PRIMORDIAL
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Новый альбом PRIMORDIAL доступен для прослушивания



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How It Ends, новый альбом PRIMORDIAL, доступен для прослушивания




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