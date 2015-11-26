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*Vesssna*



23 дек 2018 : 		 Дебютный полноформатный альбом Vesssna

12 ноя 2018 : 		 Новое видео группы VESSSNA

9 авг 2018 : 		 Новая песня Vesssna

24 апр 2018 : 		 Новый сингл от Vesssna

27 фев 2018 : 		 Vesssna записала кавер на Агату Кристи

12 окт 2017 : 		 Новый EP и видеоклип от Vesssna

16 июн 2017 : 		 Новое видео VESSSNA

12 апр 2017 : 		 Новое видео Vesssna

10 фев 2017 : 		 Новое видео группы VESSSNA

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|||| 23 дек 2018

Дебютный полноформатный альбом VESSSNA


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Московский дарк-роковый проект Vesssna представил свой первый полноформатный альбом "Почти Святая". Ранее у коллектива уже был выпущен ЕР "Улыбка Свободы" (2017).

Новый альбом состоит и 9-ти русскоязычных композиций, довольно разнообразных по звучанию. Наряду с основным жанром - мрачноватым готическим роком - здесь присутствует и сильное влияние прогрессив-метала, и классической музыки, и даже фолка, как, например, в композиции "Вспомянувши меня, заплачешь", на которую был снят клип. Всё это объединяется в красивые и тонкие звуковые образы, и каждая песня - это история, где слова неразрывно связаны с музыкой.

Vesssna - это проект гитаристки, вокалистки и автора песен Марианны Лукьяновой и клавишницы Марины Felis Щербы. Остальные партии в альбоме исполнили сессионные музыканты.

За сведение и мастеринг отвечал Макс Чай-Ван-Себи (студия Marakuja records), дизайн обложки выполнил Артём Гудков.

Все желающие могут поддержать музыкантов и приобрести цифровую версию альбома на сайте bandcamp.com и ли на дизайнерских флешках-визитках, заказать которые можно в официальном сообществе группы.




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