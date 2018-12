23 дек 2018



Дебютный полноформатный альбом VESSSNA





Московский дарк-роковый проект Vesssna представил свой первый полноформатный альбом "Почти Святая". Ранее у коллектива уже был выпущен ЕР "Улыбка Свободы" (2017).



Новый альбом состоит и 9-ти русскоязычных композиций, довольно разнообразных по звучанию. Наряду с основным жанром - мрачноватым готическим роком - здесь присутствует и сильное влияние прогрессив-метала, и классической музыки, и даже фолка, как, например, в композиции "Вспомянувши меня, заплачешь", на которую был снят клип. Всё это объединяется в красивые и тонкие звуковые образы, и каждая песня - это история, где слова неразрывно связаны с музыкой.



Vesssna - это проект гитаристки, вокалистки и автора песен Марианны Лукьяновой и клавишницы Марины Felis Щербы. Остальные партии в альбоме исполнили сессионные музыканты.



За сведение и мастеринг отвечал Макс Чай-Ван-Себи (студия Marakuja records), дизайн обложки выполнил Артём Гудков.



Все желающие могут поддержать музыкантов и приобрести цифровую версию альбома на сайте bandcamp.com и ли на дизайнерских флешках-визитках, заказать которые можно в официальном сообществе группы.

Почти Святая / Just About Saintlike by Vesssna





