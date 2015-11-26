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Новое видео группы VESSSNA


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Спустя почти два года после выхода необычного "фолкового" клипа "Вспомянувши меня, заплачешь", Vesssna представили новое видео - опять с лёгкой "безуминкой".

Группа, основанная двумя девушками - Марианной (гитара, вокал) и Мариной (клавиши) в 2016 году, уже успела выпустить EP и полноформатный альбом. Сочетая в музыке элементы готики, метала и фолка, в видео команда во главе с бессменным режиссёром Анастасией Крутовой предпочитает метафоричность, "киношность" и сюрреализм.

Первой частью "Приключений красавицы, птицы и чудовищ в масках" стал клип "Вспомянувши меня, заплачешь", выпущенный в 2018-м году. Это видео на композицию "Почти Святая" можно отчасти считать его продолжением.




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