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Новое видео группы VESSSNA





Спустя почти два года после выхода необычного "фолкового" клипа "Вспомянувши меня, заплачешь", Vesssna представили новое видео - опять с лёгкой "безуминкой".



Группа, основанная двумя девушками - Марианной (гитара, вокал) и Мариной (клавиши) в 2016 году, уже успела выпустить EP и полноформатный альбом. Сочетая в музыке элементы готики, метала и фолка, в видео команда во главе с бессменным режиссёром Анастасией Крутовой предпочитает метафоричность, "киношность" и сюрреализм.



Первой частью "Приключений красавицы, птицы и чудовищ в масках" стал клип "Вспомянувши меня, заплачешь", выпущенный в 2018-м году. Это видео на композицию "Почти Святая" можно отчасти считать его продолжением.







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