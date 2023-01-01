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Vesssna

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|||| 9 фев 2023

Новое видео VESSSNA



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Московский gothic metal коллектив Vesssna представил необычное видео в стиле нуарного детектива.

Группа, основанная двумя девушками - Марианной Лукьяновой (гитара, вокал) и Мариной Щербой (клавиши) в 2016 году, уже успела выпустить несколько релизов.

Данная композиция "Жизнь взаймы" вошла в альбом "Звери и Чудища", который был издан в мае 2022-го года.

В своих видео команда во главе с бессменным режиссёром Анастасией Крутовой предпочитает метафоричность, "киношность" и сюрреализм.

Первой частью "Приключений красавицы, птицы и чудовищ в масках" стал клип "Вспомянувши меня, заплачешь", выпущенный в 2018-м году. Затем последовало продолжение в виде клипа "Почти Святая". Новая работа, хоть и очень отличается по стилю от предыдущих, повествует о приключениях всё тех же персонажей.




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