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9 фев 2023
Новое видео VESSSNA
Московский gothic metal коллектив Vesssna представил необычное видео в стиле нуарного детектива.
Группа, основанная двумя девушками - Марианной Лукьяновой (гитара, вокал) и Мариной Щербой (клавиши) в 2016 году, уже успела выпустить несколько релизов.
Данная композиция "Жизнь взаймы" вошла в альбом "Звери и Чудища", который был издан в мае 2022-го года.
В своих видео команда во главе с бессменным режиссёром Анастасией Крутовой предпочитает метафоричность, "киношность" и сюрреализм.
Первой частью "Приключений красавицы, птицы и чудовищ в масках" стал клип "Вспомянувши меня, заплачешь", выпущенный в 2018-м году. Затем последовало продолжение в виде клипа "Почти Святая". Новая работа, хоть и очень отличается по стилю от предыдущих, повествует о приключениях всё тех же персонажей.
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