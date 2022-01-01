Новый альбом VESSSNA доступен для прослушивания

Московская группа VESSSNA выпустила второй полноформатный альбом под названием "Звери и чудища".
VESSSNA — проект вокалистки, гитаристки и автора песен Марианны Лукьяновой.
Как и в предыдущих релизах, большинство композиций сложно отнести к какому-то конкретному жанру, но если раньше звучание можно было охарактеризовать в основном как gothic metal, то на данном альбоме оно существенно склоняется к progressive, также можно отметить гораздо более мрачную и философскую тематику песен. Не забыты и некие фолк-элементы, характерные для группы, например, живая флейта.
Человек в маске лиса — словно олицетворение всех самых изощренных пороков — персонаж видео VESSSNA на песню "Жизнь взаймы", которое планируется к выходу в этом году.
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