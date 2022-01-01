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Новый альбом VESSSNA доступен для прослушивания



Московская группа VESSSNA выпустила второй полноформатный альбом под названием "Звери и чудища".



VESSSNA — проект вокалистки, гитаристки и автора песен Марианны Лукьяновой.



Как и в предыдущих релизах, большинство композиций сложно отнести к какому-то конкретному жанру, но если раньше звучание можно было охарактеризовать в основном как gothic metal, то на данном альбоме оно существенно склоняется к progressive, также можно отметить гораздо более мрачную и философскую тематику песен. Не забыты и некие фолк-элементы, характерные для группы, например, живая флейта.



Человек в маске лиса — словно олицетворение всех самых изощренных пороков — персонаж видео VESSSNA на песню "Жизнь взаймы", которое планируется к выходу в этом году. http://vesssna-music.ru/

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/22400734'>Звери и чудища</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5358019'>Vesssna</a> на Яндекс.Музыке





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