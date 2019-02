Видео с текстом от группы ABOVE THE STARS

сегодня



Московская модерн дарк-метал группа Above the Stars выпустила официальное лирик-видео на песню ‘Queen of Spades’, записанную при участии вокалистки украинской формации AFTERMOON Valeri Laitinen.







