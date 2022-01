сегодня



Новое видео ABOVE THE STARS





“World of Fools”, новое видео ABOVE THE STARS, доступно для просмотра ниже. Этот трек войдёт во второй альбом группы ABOVE THE STARS “Dawn of the New Day” (2022). Действия альбома разворачиваются в декорациях постапокалиптического киберпанка, созданных под влиянием произведений Филипа Киндреда Дика и видеоигры Cyberpunk 2077. В создании песни принял участие основатель американской группы MUSHROOMHEAD, барабанщик Steve "Skinny" Felton.







+0 -1



просмотров: 110