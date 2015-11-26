Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом группы БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС доступен для прослушивания [30]
*Новое видео KRUGER [24]
*Новый альбом группы АДОВЫЙ МУЖИК доступен для прослушивания [8]
*Новый альбом группы ЖаБЪ доступен для прослушивания [5]
*Новое видео STONEHAND [5]
[= ||| все новости группы



*Above the Stars*



7 янв 2022 : 		 Новое видео ABOVE THE STARS

26 ноя 2021 : 		 Новое видео ABOVE THE STARS

4 ноя 2021 : 		 Новое видео ABOVE THE STARS

19 ноя 2019 : 		 Новый сингл Above the Stars

2 июл 2019 : 		 Новое видео ABOVE THE STARS

13 фев 2019 : 		 Видео с текстом от группы ABOVE THE STARS

6 окт 2018 : 		 Новое видео группы ABOVE THE STARS

| - |
|||| сегодня

Новое видео ABOVE THE STARS


*
zoom
*
* *
“World of Fools”, новое видео ABOVE THE STARS, доступно для просмотра ниже. Этот трек войдёт во второй альбом группы ABOVE THE STARS “Dawn of the New Day” (2022). Действия альбома разворачиваются в декорациях постапокалиптического киберпанка, созданных под влиянием произведений Филипа Киндреда Дика и видеоигры Cyberpunk 2077. В создании песни принял участие основатель американской группы MUSHROOMHEAD, барабанщик Steve "Skinny" Felton.




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 110

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом