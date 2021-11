сегодня



Видеоклип на песню со второго альбома группы ABOVE THE STARS "Dawn of the New Day", который выйдет в 2022 году на лейбле Gwalth Records. Песня записана при участии вокалиста японской группы GYZE Ryoji Shinomoto. В съёмках клипа принимали участие дети известных российских рок-музыкантов.







