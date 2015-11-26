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*Above the Stars*



4 ноя 2021 : 		 Новое видео ABOVE THE STARS

19 ноя 2019 : 		 Новый сингл Above the Stars

2 июл 2019 : 		 Новое видео ABOVE THE STARS

13 фев 2019 : 		 Видео с текстом от группы ABOVE THE STARS

6 окт 2018 : 		 Новое видео группы ABOVE THE STARS

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Новое видео ABOVE THE STARS


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Московская дарк-метал-группа ABOVE THE STARS выпустила видеоклип на кавер-версию песни немецкого готик-индастриал-коллектива LORD OF THE LOST "In the Field of Blood". Оригинальная версия композиции вышла в составе шестого альбома LORD OF THE LOST "Judas", выпущенного лейблом Napalm Records 2 июля 2021 года, и занявшего 2-ю строку в немецких чартах.




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