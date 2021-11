Новое видео ABOVE THE STARS

сегодня



Московская дарк-метал-группа ABOVE THE STARS выпустила видеоклип на кавер-версию песни немецкого готик-индастриал-коллектива LORD OF THE LOST "In the Field of Blood". Оригинальная версия композиции вышла в составе шестого альбома LORD OF THE LOST "Judas", выпущенного лейблом Napalm Records 2 июля 2021 года, и занявшего 2-ю строку в немецких чартах.







