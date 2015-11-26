27 окт 2020



Новый альбом TANTAL доступен для прослушивания





Группа TANTAL выпустила полноформатный альбом "Из Слов И Слёз". Это уже 4я работа коллектива. Альбом вышел на физическом носителе в формате Disc Box Slider, а его цифровую версию можно послушать ниже.







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