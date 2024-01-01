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RU Новости
*Новая песня группы ВОЛЯ И РАЗУМ 71
*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания 58
*Новый альбом группы ДЖОКОНДА доступен для прослушивания 14
*Новый альбом группы ГРАН-КУРАЖЪ доступен для прослушивания 3
*Новая песня группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 3
*Новый ЕР ТЕАТР ТЕНЕЙ доступен для прослушивания 3
*Новый альбом группы БЕЗДНА АНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ доступен для ... 2
*Новый альбом группы ЭСКАЛАДА доступен для прослушивания 1
*Новое видео INFECTED RAIN 1
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*Новая песня группы ВОЛЯ И РАЗУМ 71
*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания 58
*Новый альбом группы ДЖОКОНДА доступен для прослушивания 14
*Новый альбом группы ГРАН-КУРАЖЪ доступен для прослушивания 3
*Новая песня группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 3
[= ||| все новости группы



*

Tantal

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15 мар 2024 : 		 Новое видео TANTAL

5 ноя 2021 : 		 Новый EP TANTAL доступен для прослушивания

4 окт 2021 : 		 Новое видео TANTAL

1 июл 2021 : 		 Концертное видео TANTAL

17 июн 2021 : 		 Концертный релиз TANTAL доступен для прослушивания

21 май 2021 : 		 Новое видео TANTAL

21 апр 2021 : 		 Концертное видео TANTAL

20 апр 2021 : 		 Новое видео TANTAL

1 мар 2021 : 		 Концертное видео TANTAL

24 дек 2020 : 		 Новое видео TANTAL

19 ноя 2020 : 		 Акустика от TANTAL

27 окт 2020 : 		 Новый альбом TANTAL доступен для прослушивания

13 окт 2020 : 		 Новый ЕР TANTAL

16 авг 2020 : 		 Новое видео TANTAL

17 июл 2020 : 		 Новый EP от TANTAL

27 апр 2020 : 		 Новый сингл группы Tantal

24 дек 2019 : 		 Новый EP Tantal доступен для прослушивания

11 июн 2019 : 		 Новый EP группы TANTAL

17 май 2019 : 		 Новое видео TANTAL

26 дек 2018 : 		 Новое видео TANTAL

9 авг 2018 : 		 Концертные клипы TANTAL

24 апр 2018 : 		 Tantal "Не Дышать" Acoustic Live

4 апр 2018 : 		 Кавер-версия Майкла Джексона от TANTAL

2 фев 2018 : 		 Новое видео TANTAL

7 дек 2017 : 		 Русскоязычная версия нового альбома TANTAL

19 окт 2017 : 		 Новое видео TANTAL
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Новое видео TANTAL



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Группа TANTAL анонсировала новый альбом "Первые Океаны" и представила первый сингл "Охотница".




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