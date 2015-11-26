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Новый ЕР группы КИПЕЛОВ доступен для прослушивания
[42]
Новый альбом группы МУЖЧИНЫ В МЕТАЛЛЕ доступен для прослушивания
[34]
Новый альбом группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания
[21]
Вокалист группы АРИЯ в новом видео МОДЕМ
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Новое видео WITCHCRAFT
[9]
все новости группы
Tantal
5 ноя 2021
:
Новый EP TANTAL доступен для прослушивания
4 окт 2021
:
Новое видео TANTAL
1 июл 2021
:
Концертное видео TANTAL
17 июн 2021
:
Концертный релиз TANTAL доступен для прослушивания
21 май 2021
:
Новое видео TANTAL
21 апр 2021
:
Концертное видео TANTAL
20 апр 2021
:
Новое видео TANTAL
1 мар 2021
:
Концертное видео TANTAL
24 дек 2020
:
Новое видео TANTAL
19 ноя 2020
:
Акустика от TANTAL
27 окт 2020
:
Новый альбом TANTAL доступен для прослушивания
13 окт 2020
:
Новый ЕР TANTAL
16 авг 2020
:
Новое видео TANTAL
17 июл 2020
:
Новый EP от TANTAL
27 апр 2020
:
Новый сингл группы Tantal
24 дек 2019
:
Новый EP Tantal доступен для прослушивания
11 июн 2019
:
Новый EP группы TANTAL
17 май 2019
:
Новое видео TANTAL
26 дек 2018
:
Новое видео TANTAL
9 авг 2018
:
Концертные клипы TANTAL
24 апр 2018
:
Tantal "Не Дышать" Acoustic Live
4 апр 2018
:
Кавер-версия Майкла Джексона от TANTAL
2 фев 2018
:
Новое видео TANTAL
7 дек 2017
:
Русскоязычная версия нового альбома TANTAL
19 окт 2017
:
Новое видео TANTAL
12 окт 2017
:
Новая песня группы TANTAL
9 окт 2017
:
Новая песня TANTAL
18 сен 2017
:
Новое концертное видео TANTAL
4 сен 2017
:
Концертное видео TANTAL
20 авг 2017
:
Новое видео TANTAL
24 июл 2017
:
Новые песни TANTAL
16 июн 2017
:
Новое видео группы TANTAL
22 апр 2017
:
Тизер нового альбома TANTAL
23 мар 2017
:
Новое видео TANTAL
20 мар 2017
:
TANTAL ищут ритм секцию
28 янв 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома TANTAL
27 окт 2016
:
Видео с текстом от TANTAL
22 июн 2016
:
Новая песня TANTAL
1 июн 2016
:
Кавер версия песни Meg Myers от TANTAL
27 апр 2016
:
Подробности нового альбома группы TANTAL
29 дек 2015
:
Новый альбом группы TANTAL выйдет в 2016
8 сен 2015
:
Режиссерская версия клипа TANTAL
27 апр 2015
:
Новое видео TANTAL
5 фев 2015
:
Кавер-версия BLACK SABBATH от TANTAL
17 ноя 2014
:
Новое видео TANTAL
6 ноя 2014
:
TANTAL – релиз нового альбома в Европе и США и новый сингл!
16 апр 2014
:
Новая песня TANTAL
7 апр 2014
:
Обложка и тизер нового альбома группы TANTAL
2 фев 2014
:
TANTAL завершили запись
21 мар 2011
:
Группа TANTAL приступила к записи нового альбома
1 июн 2010
:
TANTAL работают над новым альбомом
6 ноя 2009
:
TANTAL стали представителями ESP в России
19 мар 2009
:
TANTAL: подробности альбома "The Beginning of the End"
13 мар 2009
:
Группа TANTAL подписалась на Mazzar Records
18 дек 2008
:
Новости от TANTAL
30 янв 2007
:
TANTAL выпустили промо-диск
сегодня
Новый EP
TANTAL
доступен для прослушивания
"The Last Extreme", новый EP TANTAL, доступен для прослушивания ниже.
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).