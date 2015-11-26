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Концертный релиз TANTAL доступен для прослушивания





Группа TANTAL выпустила концертный альбом "Pandemic Live", записанный во время Московской презентации альбома "Из Слов И Слёз" — послушать его можно ниже.



По информации от гитариста Дмитрия Игнатьева, группа работает над новым релизом, выход которого предварительно намечен на осень этого года.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14240659'>Pandemic</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/677930'>Tantal</a> на Яндекс.Музыке





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