Концертное видео JINJER

20-го ноября на Napalm Records выйдет первый live альбом JINJER - Alive in Melbourne. 15 полноценных треков в живом формате. Лучшее за 10 лет!



01. Intro

02. Teacher, Teacher!

03. Sit Stay Roll Over

04. Ape

05. Judgement & Punishment

06. I Speak Astronomy

07. Who Is Gonna Be The One

08. Noah

09. Retrospection

10. Perennial

11. On The Top

12. Pit Of Consciousness

13. Home Back

14. Words Of Wisdom

15. Pisces

16. Captain Clock

17. Outro



Фрагмент из этого релиза, видео "Retrospection" доступно для просмотра ниже.







