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*Jinjer*



20 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JINJER

15 ноя 2021 : 		 Новое видео JINJER

26 авг 2021 : 		 Новое видео JINJER

28 июл 2021 : 		 Новое видео JINJER

17 июн 2021 : 		 Новое видео JINJER

22 мар 2021 : 		 JINJER приступили к записи

18 дек 2020 : 		 Новое видео JINJER

20 ноя 2020 : 		 Видео полного выступления JINJER

5 ноя 2020 : 		 Концертное видео JINJER

15 окт 2020 : 		 Новое видео JINJER

13 окт 2020 : 		 Концертное видео JINJER

21 сен 2020 : 		 Концертное видео JINJER

14 май 2020 : 		 Новое видео JINJER

30 апр 2020 : 		 Лего-видео от JINJER

26 мар 2020 : 		 Концертное видео JINJER

1 ноя 2019 : 		 Новое видео JINJER

24 авг 2019 : 		 Новое видео JINJER

29 май 2019 : 		 JINJER начали запись нового альбома

10 янв 2019 : 		 Новое видео JINJER

16 фев 2018 : 		 Концертное видео JINJER

16 янв 2018 : 		 Видео с текстом от JINJER

18 мар 2017 : 		 Новое видео JINJER

3 сен 2016 : 		 Новое видео JINJER

15 апр 2016 : 		 Новое видео JINJER

11 янв 2016 : 		 JINJER на Napalm Records

30 апр 2015 : 		 Новое видео JINJER

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Профессиональное видео с выступления JINJER


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Профессиональное видео с выступления JINJER, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.



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