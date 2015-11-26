15 ноя 2021



Новое видео JINJER





новое видео JINJER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “WALLFLOWERS”, выпущенного двадцать седьмого августа на Napalm Records. http://www.jinjer-metal.com/







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