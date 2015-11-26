Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Видео полного выступления JINJER [20]
*Новый альбом группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания [13]
*Новая песня FORCES UNITED [6]
*Новая песня группы МЕЛЬНИЦА [4]
*Новый альбом INFILTRATION [3]
[= ||| все новости группы



*Jinjer*



18 дек 2020 : 		 Новое видео JINJER

20 ноя 2020 : 		 Видео полного выступления JINJER

5 ноя 2020 : 		 Концертное видео JINJER

15 окт 2020 : 		 Новое видео JINJER

13 окт 2020 : 		 Концертное видео JINJER

21 сен 2020 : 		 Концертное видео JINJER

14 май 2020 : 		 Новое видео JINJER

30 апр 2020 : 		 Лего-видео от JINJER

26 мар 2020 : 		 Концертное видео JINJER

1 ноя 2019 : 		 Новое видео JINJER

24 авг 2019 : 		 Новое видео JINJER

29 май 2019 : 		 JINJER начали запись нового альбома

10 янв 2019 : 		 Новое видео JINJER

16 фев 2018 : 		 Концертное видео JINJER

16 янв 2018 : 		 Видео с текстом от JINJER

18 мар 2017 : 		 Новое видео JINJER

3 сен 2016 : 		 Новое видео JINJER

15 апр 2016 : 		 Новое видео JINJER

11 янв 2016 : 		 JINJER на Napalm Records

30 апр 2015 : 		 Новое видео JINJER

| - |
|||| сегодня

Новое видео JINJER


*
zoom
*
* *
'Home Back', новое видео JINJER, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Macro", выпущенного в октябре.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 185

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом