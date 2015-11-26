Музыканты EUROPE, H.E.A.T., ART NATION в CROWNE

“Mad World”, новая песня группы CROWNE, в состав которой входят Alexander Strandell (Art Nation), Jona Tee (H.E.A.T.), John Levén (Europe), Christian Lundqvist (The Poodles), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на Frontiers Music Srl на этот год.
CosmicBear
Припев всратый.
LU777
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