Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 494
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 77
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 29
[= ||| все новости группы



*

Crowne

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| 4 мар 2021

Музыканты EUROPE, H.E.A.T., ART NATION в CROWNE



*
zoom
*
* *
“Mad World”, новая песня группы CROWNE, в состав которой входят Alexander Strandell (Art Nation), Jona Tee (H.E.A.T.), John Levén (Europe), Christian Lundqvist (The Poodles), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на Frontiers Music Srl на этот год.

CROWNE Feat. EUROPE, H.E.A.T., ART NATION Members Release Debut Single вЂњMad WorldвЂќ



Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

CosmicBear


4 мар 2021, 23:02		Сейчас такой звук ударных у многих групп. Мне он не очень нравится. Такое ощущение, что стучат палочками по коробке с гречкой. Барабаны теряют свою силу и звучат пусто.

Припев всратый.

LU777


5 мар 2021, 00:04		какие семплы...такой и звук
Быстрое сведение на базовых настройках
А Вы хотели интересный саунд?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 277

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом