Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Видео постановки оперы POWER TALE
[6]
Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания
[4]
Новое видео KARMA RASSA
[4]
Новое видео KIBERSPASSK
[4]
СЕРГЕЙ КАРАСЕВ выступил с CATHARSIS
[3]
все новости группы
Slot
22 мар 2021
:
Видео с текстом от СЛОТ
2 мар 2021
:
Видео с текстом от СЛОТ
30 ноя 2016
:
Новое видео группы СЛОТ
2 окт 2016
:
Вокалистка СЛОТ исполнила кавер-версию хита THE CRANBERRIES
25 сен 2015
:
Новое видео СЛОТ
13 фев 2015
:
Концертное видео СЛОТ
31 окт 2014
:
Новое видео СЛОТ
18 апр 2014
:
На вокалистку СЛОТ напали с ножом
3 апр 2014
:
Новая песня СЛОТ
21 фев 2014
:
Новое видео СЛОТ
1 окт 2010
:
СЛОТ сыграет вместе с LIMP BIZKIT
10 мар 2010
:
«Зеркала» - новый клип группы СЛОТ
24 сен 2009
:
Новый альбом "4ever" группы СЛОТ
24 авг 2009
:
СЛОТ сняли видео на хит с грядущего альбома
14 авг 2009
:
СЛОТ выбрали себе басиста
20 янв 2009
:
СЛОТ : Новый сингл в сети
27 сен 2008
:
Первый концертный DVD группы СЛОТ
2 июл 2008
:
СЛОТ выпускают сборник ремиксов
28 апр 2008
:
СЛОТ: новый клип в сети
4 мар 2008
:
СЛОТ выступили на Красной Площади
3 фев 2008
:
СЛОТ отправились в “Тринити Тур”
12 дек 2007
:
СЛОТ выпустили "Тринити"
14 ноя 2007
:
СЛОТ : новое видео "Мертвые Звезды"
22 мар 2021
Видео с текстом от
СЛОТ
СЛОТ представили видео с текстом к композиции "Чернуха".
http://www.slot.ru
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 66
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).