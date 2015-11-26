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*Видео постановки оперы POWER TALE [6]
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*Slot*



22 мар 2021 : 		 Видео с текстом от СЛОТ

2 мар 2021 : 		 Видео с текстом от СЛОТ

30 ноя 2016 : 		 Новое видео группы СЛОТ

2 окт 2016 : 		 Вокалистка СЛОТ исполнила кавер-версию хита THE CRANBERRIES

25 сен 2015 : 		 Новое видео СЛОТ

13 фев 2015 : 		 Концертное видео СЛОТ

31 окт 2014 : 		 Новое видео СЛОТ

18 апр 2014 : 		 На вокалистку СЛОТ напали с ножом

3 апр 2014 : 		 Новая песня СЛОТ

21 фев 2014 : 		 Новое видео СЛОТ

1 окт 2010 : 		 СЛОТ сыграет вместе с LIMP BIZKIT

10 мар 2010 : 		 «Зеркала» - новый клип группы СЛОТ

24 сен 2009 : 		 Новый альбом "4ever" группы СЛОТ

24 авг 2009 : 		 СЛОТ сняли видео на хит с грядущего альбома

14 авг 2009 : 		 СЛОТ выбрали себе басиста

20 янв 2009 : 		 СЛОТ : Новый сингл в сети

27 сен 2008 : 		 Первый концертный DVD группы СЛОТ

2 июл 2008 : 		 СЛОТ выпускают сборник ремиксов

28 апр 2008 : 		 СЛОТ: новый клип в сети

4 мар 2008 : 		 СЛОТ выступили на Красной Площади

3 фев 2008 : 		 СЛОТ отправились в “Тринити Тур”

12 дек 2007 : 		 СЛОТ выпустили "Тринити"

14 ноя 2007 : 		 СЛОТ : новое видео "Мертвые Звезды"

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|||| 22 мар 2021

Видео с текстом от СЛОТ


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СЛОТ представили видео с текстом к композиции "Чернуха".



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