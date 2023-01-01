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Концертное видео группы СЛОТ



Группа СЛОТ опубликовала запись юбилейного концерта XX лет, в котором в качестве специальных гостей принимали участие Александр Ренегат Леонтьев, Евгений Егоров, Анна Плетнева, Теона Дольникова и Михаил Mixeu4 Королев.







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