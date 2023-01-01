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RU Новости
*ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России 96
*Новая песня группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 6
*Новое видео DANCE MY DARLING 5
*Концертное видео группы CATHARSIS 3
*Новый альбом GLOOSH 2
*Концертное видео SLAUGHTER TO PREVAIL 1
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*ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России 96
*Новая песня группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 6
*Новое видео DANCE MY DARLING 5
*Концертное видео группы CATHARSIS 3
*Новый альбом GLOOSH 2
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Slot

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14 июн 2023 : 		 Концертное видео группы СЛОТ

11 фев 2022 : 		 Концертный релиз группы СЛОТ доступен для просмотра/прослушивания

6 фев 2022 : 		 Сборник лучшего от группы СЛОТ

7 дек 2021 : 		 Документальный фильм от СЛОТ

22 мар 2021 : 		 Видео с текстом от СЛОТ

2 мар 2021 : 		 Видео с текстом от СЛОТ

30 ноя 2016 : 		 Новое видео группы СЛОТ

2 окт 2016 : 		 Вокалистка СЛОТ исполнила кавер-версию хита THE CRANBERRIES

25 сен 2015 : 		 Новое видео СЛОТ

13 фев 2015 : 		 Концертное видео СЛОТ

31 окт 2014 : 		 Новое видео СЛОТ

18 апр 2014 : 		 На вокалистку СЛОТ напали с ножом

3 апр 2014 : 		 Новая песня СЛОТ

21 фев 2014 : 		 Новое видео СЛОТ

1 окт 2010 : 		 СЛОТ сыграет вместе с LIMP BIZKIT

10 мар 2010 : 		 «Зеркала» - новый клип группы СЛОТ

24 сен 2009 : 		 Новый альбом "4ever" группы СЛОТ

24 авг 2009 : 		 СЛОТ сняли видео на хит с грядущего альбома

14 авг 2009 : 		 СЛОТ выбрали себе басиста

20 янв 2009 : 		 СЛОТ : Новый сингл в сети

27 сен 2008 : 		 Первый концертный DVD группы СЛОТ

2 июл 2008 : 		 СЛОТ выпускают сборник ремиксов

28 апр 2008 : 		 СЛОТ: новый клип в сети

4 мар 2008 : 		 СЛОТ выступили на Красной Площади

3 фев 2008 : 		 СЛОТ отправились в “Тринити Тур”

12 дек 2007 : 		 СЛОТ выпустили "Тринити"
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Концертное видео группы СЛОТ



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Группа СЛОТ опубликовала запись юбилейного концерта XX лет, в котором в качестве специальных гостей принимали участие Александр Ренегат Леонтьев, Евгений Егоров, Анна Плетнева, Теона Дольникова и Михаил Mixeu4 Королев.




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