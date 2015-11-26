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Концертный релиз группы СЛОТ доступен для просмотра/прослушивания





"Инстинкт Выживания - Live in Moscow", новый концертный релиз группы СЛОТ, доступен для прослушивания и просмотра ниже.





Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/20737333'>Инстинкт выживания. Live in Moscow</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/160514'>СЛОТ</a> на Яндекс.Музыке





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