сегодня



Новое видео СЛОТ



С.М.Г.О., новое видео СЛОТ, доступно для просмотра ниже.



Дарья Равдина - новая вокалистка СЛОТ 💥



Мы долго ждали, когда можно будет официально представить миру нашу новую вокалистку. Люди строили предположения, кто-то догадался почти сразу, но именно сегодня настал тот самый момент «выбить» дверь с двух ног сразу, выпустив новый трек и клип одновременно!



Очень круто, что Даша с нами в команде, теперь будем вместе двигаться к новым вершинам, не забывая, кем мы являемся 🚀



Дарья: "Я не стремилась к этому, и даже не допускала мысли о таком развитии событий. Но именно сейчас я понимаю, что все - как надо. И ребята, кстати, тоже это чувствуют. Знаю, что меня ждет много испытаний и приключений, настрой соответствующе боевой 💪"







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