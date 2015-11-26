|
|
|
все новости группы
|
15 дек 2021
Новая песня группы ЛЕГИОН
451 градус по Фаренгейту - это температура воспламенения бумаги, а также название знаменитого романа Рэя Брэдбери. “Костры горящих книг” – такую пугающую картину приходится наблюдать всякий раз, когда в мире начинает царить мракобесие. Согласитесь, ведь куда проще и удобнее управлять невежественной толпой, нежели просвещенными гражданами. И здесь неминуемо вспоминается увековеченное Франсиско Гойей утверждение о том, что “сон разума порождает чудовищ”. Но стойте! Давайте на этом благоразумно прервем наши рассуждения, иначе мы рискуем разозлить Механического Пса… |
|
hansi_hrb
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).