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*Legion*



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Новая песня группы ЛЕГИОН


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451 градус по Фаренгейту - это температура воспламенения бумаги, а также название знаменитого романа Рэя Брэдбери. “Костры горящих книг” – такую пугающую картину приходится наблюдать всякий раз, когда в мире начинает царить мракобесие. Согласитесь, ведь куда проще и удобнее управлять невежественной толпой, нежели просвещенными гражданами. И здесь неминуемо вспоминается увековеченное Франсиско Гойей утверждение о том, что “сон разума порождает чудовищ”. Но стойте! Давайте на этом благоразумно прервем наши рассуждения, иначе мы рискуем разозлить Механического Пса…



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


15 дек 2021, 22:56		Какой позорный бред. Все стыдоба, и текст и облога и мелодии кроме соляги в конце.


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