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ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл
19
Новое видео IMPERIAL AGE
13
Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА
9
Новое видео OTTO DIX
4
Новое видео группы ЛЁДЪ
4
Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания
3
Новое видео SAPHATH
2
Новая песня SISYPHEAN
1
Новое видео AETERNUS PROPHET
1
PYRE на Osmose Productions
1
Фраза, имя группы
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по
ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл
19
Новое видео IMPERIAL AGE
13
Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА
9
Новое видео OTTO DIX
4
Новое видео группы ЛЁДЪ
4
все новости группы
Legion
Россия
Heavy Metal
Power Metal
http://legion-group.ru
Myspace:
http://www.myspace.com/legionr
VK.com:
http://vk.com/legionband
29 апр 2022
:
Новый альбом группы ЛЕГИОН доступен для прослушивания
21 янв 2022
:
Новая песня группы ЛЕГИОН
15 дек 2021
:
Новая песня группы ЛЕГИОН
1 дек 2021
:
Новая песня группы ЛЕГИОН
9 май 2017
:
Новый альбом группы ЛЕГИОН доступен для прослушивания
9 фев 2016
:
Новая песня группы ЛЕГИОН
27 апр 2015
:
Новые песни проекта ЧЕРНЫШЁВ/БУЛГАКОВ (ЛЕГИОН)
13 мар 2015
:
Новый альбом проекта Чернышёв/Булгаков!
17 фев 2015
:
Новая песня группы ЛЕГИОН
22 окт 2010
:
Новый альбом ЛЕГИОН
7 мар 2007
:
Новый альбом ЛЕГИОН
сегодня
Новый альбом группы ЛЕГИОН доступен для прослушивания
«Отблески будущего», новый альбом группы ЛЕГИОН. доступен для прослушивания ниже.
http://legion-group.ru
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Сообщений нет