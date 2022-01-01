Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
RU Новости
*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл 19
*Новое видео IMPERIAL AGE 13
*Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 9
*Новое видео OTTO DIX 4
*Новое видео группы ЛЁДЪ 4
*Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания 3
*Новое видео SAPHATH 2
*Новая песня SISYPHEAN 1
*Новое видео AETERNUS PROPHET 1
*PYRE на Osmose Productions 1
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
RU Новости
O <- TOP5 <-
*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл 19
*Новое видео IMPERIAL AGE 13
*Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 9
*Новое видео OTTO DIX 4
*Новое видео группы ЛЁДЪ 4
[= ||| все новости группы



*

Legion

*



29 апр 2022 : 		 Новый альбом группы ЛЕГИОН доступен для прослушивания

21 янв 2022 : 		 Новая песня группы ЛЕГИОН

15 дек 2021 : 		 Новая песня группы ЛЕГИОН

1 дек 2021 : 		 Новая песня группы ЛЕГИОН

9 май 2017 : 		 Новый альбом группы ЛЕГИОН доступен для прослушивания

9 фев 2016 : 		 Новая песня группы ЛЕГИОН

27 апр 2015 : 		 Новые песни проекта ЧЕРНЫШЁВ/БУЛГАКОВ (ЛЕГИОН)

13 мар 2015 : 		 Новый альбом проекта Чернышёв/Булгаков!

17 фев 2015 : 		 Новая песня группы ЛЕГИОН

22 окт 2010 : 		 Новый альбом ЛЕГИОН

7 мар 2007 : 		 Новый альбом ЛЕГИОН
| - |

|||| сегодня

Новый альбом группы ЛЕГИОН доступен для прослушивания



zoom
«Отблески будущего», новый альбом группы ЛЕГИОН. доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 168

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом