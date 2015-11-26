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*Legion*



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Новая песня группы ЛЕГИОН


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«Памяти Аэлиты» - третий сингл группы Легион в преддверии выхода полноформатного альбома «Отблески будущего».

Почти сто лет прошло с момента первой публикации знаменитого романа Алексея Толстого, но мало что изменилось за это время в природе человека. Всё те же пороки: стяжательство, жажда власти, жестокость, тщеславие, корысть, - продолжают толкать людей на самые ужасные поступки и действия. Отсюда непрерывные войны, беззастенчивая ложь и лицемерие, подлость и предательство. Есть ли надежда на то, что в будущем хотя бы что-нибудь может измениться к лучшему? Пожалуй, есть, пока в наших сердцах живет любовь – ведь только она может излечить нас от скверны. И только она позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Давайте же верить, что где-то по-прежнему танцует Аэлита…



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