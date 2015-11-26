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Новое видео LOS COCHINOS
"Cutletties", новое видео LOS COCHINOS, доступно для просмотра ниже.
Зло реально и его не нужно искать в сказках.
Алексей Суклетин - советский серийный убийца, насильник и каннибал, живший в ПГТ Васильево недалеко от Казани - образец настоящего зла. В период с 1981 по 1985 гг. он убил, изнасиловал, расчленил и употребил в пищу 7 человек. Его жена помогала совершать преступления и скрывать их следы.
Этот клип иллюстрирует эти события и показывает, что настоящие демоны живут среди нас.
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Old Nothing
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