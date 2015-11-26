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*Los Cochinos*



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"Cutletties", новое видео LOS COCHINOS, доступно для просмотра ниже.

Зло реально и его не нужно искать в сказках.

Алексей Суклетин - советский серийный убийца, насильник и каннибал, живший в ПГТ Васильево недалеко от Казани - образец настоящего зла. В период с 1981 по 1985 гг. он убил, изнасиловал, расчленил и употребил в пищу 7 человек. Его жена помогала совершать преступления и скрывать их следы.

Этот клип иллюстрирует эти события и показывает, что настоящие демоны живут среди нас.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Old Nothing


22 дек 2021, 08:18		Pungent Stench worship. Увожение


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