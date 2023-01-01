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Новый клип от LOS COCHINOS



Премьера нового хоррор-клипа DELIRIUM TREMENS!



«Если примерно описать, это смесь ужаса, дичайшего чувства вины, бесконечного отчаяния, и еще чего-то страшнейшего, чего, я даже и описать не могу. Голоса, их стало больше, даже и затрудняюсь ответить во сколько раз, но в очень много, и сила их злости возросла неимоверно. Я начал видеть такие ужасы, только вот их я вам описать не в силах, это что-то качественно другое, даже и не знаю. Пытаюсь открыть глаза - не могу, не знаю, как это сделать. То ли забыл, то ли нечего открывать. И выбраться оттуда невозможно, в принципе, потому что неоткуда выбираться-то»

(Из рассказов переболевшего)







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