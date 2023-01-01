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Андрей Князев в новой песне группы ЭПИДЕМИЯ
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Умер основатель WINTAAR
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Новый сингл БЕЗУМНЫЕ УСИЛИЯ
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Новое видео TARDIGRADE INFERNO
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Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания
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Новое видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА
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по
Андрей Князев в новой песне группы ЭПИДЕМИЯ
19
Умер основатель WINTAAR
13
Новый сингл БЕЗУМНЫЕ УСИЛИЯ
11
Новое видео TARDIGRADE INFERNO
2
Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания
1
все новости группы
Los Cochinos
Россия
Death Metal
https://los-cochinos.bandcamp.com/
VK.com:
https://vk.com/los_cochinos
Facebook:
https://www.facebook.com/los.cochinos.metal
20 окт 2023
:
Новый клип от LOS COCHINOS
22 авг 2023
:
Новый клип от LOS COCHINOS
22 дек 2021
:
Новое видео LOS COCHINOS
23 дек 2020
:
Новый альбом от LOS COCHINOS
сегодня
Новый клип от LOS COCHINOS
Премьера нового клипа PUTA, SUKA, KURVA, BITCH!
"Мы решили сочетать несочетаемое и снять максимально внезапный метал-клип.
Но главное, что это отличный повод пригласить вас потанцевать и попеть в компании с красотками с разных уголков света.
"Ты только позови, и они придут...""
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Сообщений нет