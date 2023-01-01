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Новый клип от LOS COCHINOS



Премьера нового клипа PUTA, SUKA, KURVA, BITCH!



"Мы решили сочетать несочетаемое и снять максимально внезапный метал-клип.

Но главное, что это отличный повод пригласить вас потанцевать и попеть в компании с красотками с разных уголков света.

"Ты только позови, и они придут...""







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