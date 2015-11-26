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Видео с текстом от ROSA INFRA





Московские инфра-металлисты РОЗА ИНФРА опубликовали лирик-видео на песню "Ветеран забытой войны" из недавнего ЕР "Воспоминания о будущем". Эта песня повествует о временах, где нет места мечте, благородству и доброте. И о том, на что в таком обществе способен любящий отец ради защиты своих детей. Даже, если ему противостоит весь мир, законы и корпорации.







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