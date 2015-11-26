Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом группы БАГРОВЫЙ ФАНТОМАС доступен для прослушивания [28]
*Новое видео KRUGER [24]
*Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания [22]
*Новое видео JANE AIR [11]
*Новое видео группы КАЛЕВАЛА [9]
[= ||| все новости группы



*Rosa Infra*



31 дек 2021 : 		 Видео с текстом от ROSA INFRA

2 ноя 2021 : 		 Новый ЕР ROSA INFRA доступен для прослушивания

17 июл 2021 : 		 Кавер-версия хита из фильма "31 июля" от ROSA INFRA

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия DIARY OF DREAM от ROSA INFRA

14 окт 2020 : 		 Кавер-версия песни ДЕЛЬФИНА от ROSA INFRA

16 авг 2020 : 		 ROSA INFRA записали кавер памяти Виктора Цоя

27 апр 2020 : 		 Новый альбом ROSA INFRA доступен для прослушивания

16 апр 2020 : 		 ROSA INFRA опубликовали второй трейлер к будущему альбому

18 мар 2020 : 		 ROSA INFRA опубликовали первый трейлер к новому альбому

14 янв 2020 : 		 ROSA INFRA выпустили новогодний сингл

24 ноя 2019 : 		 Новая песня ROSA INFRA

9 мар 2019 : 		 ROSA INFRA выпустили новый сингл

13 ноя 2018 : 		 Новая песня ROSA INFRA

6 окт 2018 : 		 Концертное видео ROSA INFRA

24 апр 2018 : 		 ROSA INFRA выпустили новый сингл!

26 янв 2018 : 		 ROSA INFRA начали запись нового альбома

7 дек 2017 : 		 Концертное видео ROSA INFRA

9 окт 2017 : 		 Тизер нового ЕР ROSA INFRA

20 авг 2017 : 		 ROSA INFRA завершили запись ЕР

12 апр 2017 : 		 Лидер ROSA INFRA написал книгу

20 фев 2017 : 		 ROSA INFRA приступили к записи нового EP

25 окт 2016 : 		 Концертное видео ROSA INFRA

27 апр 2016 : 		 ROSA INFRA опубликовали лирик-видео на песню Роза под Луной

25 фев 2016 : 		 Видео с текстом от ROSA INFRA

13 окт 2015 : 		 ROSA INFRA завершили запись

25 авг 2015 : 		 В ROSA INFRA смена состава

17 янв 2015 : 		 Новый сингл группы ROSA INFRA

4 дек 2014 : 		 ROSA INFRA выпускают новый сингл

24 июл 2014 : 		 ROSA INFRA завершили запись

12 мар 2014 : 		 Новая песня ROSA INFRA

6 мар 2014 : 		 Новый сингл ROSA INFRA

28 янв 2014 : 		 ROSA INFRA приступили к записи второго альбома

| - |
|||| сегодня

Видео с текстом от ROSA INFRA


*
zoom
*
* *
Московские инфра-металлисты РОЗА ИНФРА опубликовали лирик-видео на песню "Ветеран забытой войны" из недавнего ЕР "Воспоминания о будущем". Эта песня повествует о временах, где нет места мечте, благородству и доброте. И о том, на что в таком обществе способен любящий отец ради защиты своих детей. Даже, если ему противостоит весь мир, законы и корпорации.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 4

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом