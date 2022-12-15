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*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый клип 3
*ROSA INFRA выпустили новый сингл 2
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Rosa Infra

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15 дек 2022 : 		 ROSA INFRA выпустили новый сингл

31 дек 2021 : 		 Видео с текстом от ROSA INFRA

2 ноя 2021 : 		 Новый ЕР ROSA INFRA доступен для прослушивания

17 июл 2021 : 		 Кавер-версия хита из фильма "31 июля" от ROSA INFRA

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия DIARY OF DREAM от ROSA INFRA

14 окт 2020 : 		 Кавер-версия песни ДЕЛЬФИНА от ROSA INFRA

16 авг 2020 : 		 ROSA INFRA записали кавер памяти Виктора Цоя

27 апр 2020 : 		 Новый альбом ROSA INFRA доступен для прослушивания

16 апр 2020 : 		 ROSA INFRA опубликовали второй трейлер к будущему альбому

18 мар 2020 : 		 ROSA INFRA опубликовали первый трейлер к новому альбому

14 янв 2020 : 		 ROSA INFRA выпустили новогодний сингл

24 ноя 2019 : 		 Новая песня ROSA INFRA

9 мар 2019 : 		 ROSA INFRA выпустили новый сингл

13 ноя 2018 : 		 Новая песня ROSA INFRA

6 окт 2018 : 		 Концертное видео ROSA INFRA

24 апр 2018 : 		 ROSA INFRA выпустили новый сингл!

26 янв 2018 : 		 ROSA INFRA начали запись нового альбома

7 дек 2017 : 		 Концертное видео ROSA INFRA

9 окт 2017 : 		 Тизер нового ЕР ROSA INFRA

20 авг 2017 : 		 ROSA INFRA завершили запись ЕР

12 апр 2017 : 		 Лидер ROSA INFRA написал книгу

20 фев 2017 : 		 ROSA INFRA приступили к записи нового EP

25 окт 2016 : 		 Концертное видео ROSA INFRA

27 апр 2016 : 		 ROSA INFRA опубликовали лирик-видео на песню Роза под Луной

25 фев 2016 : 		 Видео с текстом от ROSA INFRA

13 окт 2015 : 		 ROSA INFRA завершили запись
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ROSA INFRA выпустили новый сингл



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Русские инфра-металлисты ROSA INFRA выпустили новый сингл "Мальчик-Омега". При сочинении денной песни группа вдохновлялась анти-утопической новеллой М.Харитонова "Вариант-Омега" 2004 года издания. Писатель с пугающей точностью предсказывает вариант будущего, где Западная Цивилизация окончательно утверждается в качестве мирового гегемона, а все остальные страны превращает в свои колонии, насаждая там новую толерантно-содомитскую мораль и превращая простых людей в послушных генно-модифицированных унтерменшей, попутно всё глубже раскрывая окна Овертона.

"Мальчик-Омега" - это второй сингл ROSA INFRA с их будущего концептуального альбома "Майя Юга". И здесь группа развивает мысль Харитонова, рассуждая на тему о столкновении цивилизаций со взаимоисключающими системами ценностей, и о том, какие события последовали бы дальше в мире, где больше нет России...




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15 дек 2022
f
flagofhate
Роса Инфра - только сингл, а где Черный Кофе с новым альбомом?
А?
Like!1
15 дек 2022
Darkside.ru Member
B
Blindman
flagofhate, ну дойдут руки, Будет Вам и ванна, и кофэ, будет и какава с чаем (с)
15 дек 2022
грозакоммунистов
Лучшие ;) Группа-мем.

просмотров: 134

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