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ROSA INFRA выпустили новый сингл



Русские инфра-металлисты ROSA INFRA выпустили новый сингл "Мальчик-Омега". При сочинении денной песни группа вдохновлялась анти-утопической новеллой М.Харитонова "Вариант-Омега" 2004 года издания. Писатель с пугающей точностью предсказывает вариант будущего, где Западная Цивилизация окончательно утверждается в качестве мирового гегемона, а все остальные страны превращает в свои колонии, насаждая там новую толерантно-содомитскую мораль и превращая простых людей в послушных генно-модифицированных унтерменшей, попутно всё глубже раскрывая окна Овертона.



"Мальчик-Омега" - это второй сингл ROSA INFRA с их будущего концептуального альбома "Майя Юга". И здесь группа развивает мысль Харитонова, рассуждая на тему о столкновении цивилизаций со взаимоисключающими системами ценностей, и о том, какие события последовали бы дальше в мире, где больше нет России...







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