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ROSA INFRA выпустили новый сингл





Друзья, мы рады представить наш новый сингл под названием «Чёрное Зеркало»!)

Многие внутренние проблемы человека, его подсознательные страхи, комплексы и то, что на простом языке называется «тараканами в голове» - всё это часто родом из детства. Вследствие психологических травм, полученных от родителей в неблагополучных семьях, от вредного окружения и в целом токсичных условий, в которых проходила жизнь ребёнка, часто наши дети вырастают в тех, кого сами ненавидели. Они превращаются в озлобленных взрослых – обиженных на весь окружающий мир, циничных, самовлюблённых эгоистов. Люди, нищие духовно. Обделённые любовью соборные сироты. Те самые дети ущерба с живым телом и мёртвой душой. И единственное утешение, которое они находят от подсознательного ощущения своей внутренней пустоты и немощи, заключается в их самоутверждении за счёт окружающих людей, как правило таких же несчастных духовных калек.



Это один из способов, через который распространяется вирус Зла. Когда сам человек, являясь жертвой несправедливостей, впадает в уныние и саможалость, а затем выгорает изнутри и озлобляется на весь окружающий мир и начинает мстить за свои обиды даже тем, кто не имел к этому никакого отношения, компенсируя свои глубинные комплексы. В жизни человека могут происходить самые разные неблагоприятные вещи. Но когда мы сосредотачиваемся на жалости к самим себе, впадаем в уныние и злобу, то забываем о сострадании к окружающим. Таким образом и получается, что саможалость и уныние – это эгоистическое чувство. А эгоизм – это прямое следствие гордыни…того, чем и пытается нас заразить Чудовищный Червь культа потребления со всеми вытекающими из этого последствиями: погоня за мнимым престижем, пустые понты, потребительство, зависть, тщеславие, соперничество, подлость и прочее в таком духе. И чем больше таких людей становится, тем меньше места остаётся состраданию и милосердию в обществе. И в итоге наступает ситуация, когда каждый человек лишь сам за себя, все друг друга ненавидят, завидуют, подсиживают и предают. Потому что каждый не просто сосредоточен на своей боли и обидах на мир, но холит их и лелеет, не желая видеть боль других. Таких людей ведёт по жизни разочарование от завышенных требований к окружающим, в то время, как отношение к себе излишне бережливое из-за подсознательных страхов от полученных психологических травм в детстве. Пассивная позиция жертвы, в которой так удобно находиться многим современным людям. А само общество превращается в подобие закрытой банки с пауками, убивающими собратьев. Миллионы самовлюблённых и несчастных детей ущерба, обиженных на мир, живущих мечтой о жизни паразита.



Подобная история произошла и с Лизой, когда та была ещё маленькой девочкой. Деспотичная мать с чрезмерно завышенными амбициями, вымещавшая злобу за свои жизненные неудачи на родной дочери. Конфликты маленькой Лизы с детьми улиц. И в целом детство, прошедшее в грязном неблагополучном районе провинциального городка. Так ангелоподобное создание с медными кудрями выросло в нарциссичную и озлобленную на весь мир особу с поролоном вместо сердца и пластмассовым взором потухших глаз.



Данную предысторию жизни Лизы мы и расскажем вам в нашем новом сингле «Чёрное Зеркало». А поможет нам в этом талантливая вокалистка и наш добрый товарищ по музыкальному оружию - Юлия Тюрина…







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